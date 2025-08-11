Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/patrushev-2034633552.html
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере - РИА Новости, 11.08.2025
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:07:00+03:00
2025-08-11T17:07:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970050539_0:0:611:343_1920x0_80_0_0_f4a3630441cab951d03b05ca8c780c2e.png
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По предложению Морской коллегии Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова, этот шаг обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой структуре, отметил Патрушев в интервью изданию. "Более того, президент РФ поручил ряду министерств и ведомств принять дополнительные меры, направленные на актуализацию целей и задач НИОКР, прикладных научных исследований, проводимых в интересах создания современных образцов морской техники, и, что немаловажно, обеспечить внедрение полученных результатов научной деятельности", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20250808/perspektivy-2034152414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970050539_40:0:497:343_1920x0_80_0_0_f27beb4ec15016653cb8c62c25e35fff.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, николай патрушев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере

Патрушев: Путин поручил внедрить результаты исследований в морской сфере

© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Совет Безопасности Российской Федерации
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По предложению Морской коллегии Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова, этот шаг обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой структуре, отметил Патрушев в интервью изданию.
"Более того, президент РФ поручил ряду министерств и ведомств принять дополнительные меры, направленные на актуализацию целей и задач НИОКР, прикладных научных исследований, проводимых в интересах создания современных образцов морской техники, и, что немаловажно, обеспечить внедрение полученных результатов научной деятельности", - добавил Патрушев.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
8 августа, 14:43
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала