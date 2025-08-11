https://ria.ru/20250811/patrushev-2034633552.html
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере - РИА Новости, 11.08.2025
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По предложению Морской коллегии Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова, этот шаг обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой структуре, отметил Патрушев в интервью изданию. "Более того, президент РФ поручил ряду министерств и ведомств принять дополнительные меры, направленные на актуализацию целей и задач НИОКР, прикладных научных исследований, проводимых в интересах создания современных образцов морской техники, и, что немаловажно, обеспечить внедрение полученных результатов научной деятельности", - добавил Патрушев.
Патрушев рассказал о поручении Путина в морской сфере
Патрушев: Путин поручил внедрить результаты исследований в морской сфере