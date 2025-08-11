Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными - РИА Новости, 11.08.2025
11:54 11.08.2025
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными - РИА Новости, 11.08.2025
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными
Время от времени проводящиеся дискуссии в Германии на экспертном уровне с участием политиков о гипотетическом производстве ядерного оружия безответны, заявил... РИА Новости, 11.08.2025
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
оон
германия
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Время от времени проводящиеся дискуссии в Германии на экспертном уровне с участием политиков о гипотетическом производстве ядерного оружия безответны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В Германии на экспертном уровне с участием ряда политиков периодически обсуждается гипотетическое производство ядерного оружия. Обсуждаются различные варианты. Это абсолютно безответственно", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат добавил, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
россия
вена
германия
в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), оон, германия
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, Германия
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными

Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о производстве ядерного оружия безответственными

ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Время от времени проводящиеся дискуссии в Германии на экспертном уровне с участием политиков о гипотетическом производстве ядерного оружия безответны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Германии на экспертном уровне с участием ряда политиков периодически обсуждается гипотетическое производство ядерного оружия. Обсуждаются различные варианты. Это абсолютно безответственно", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Дипломат добавил, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)ООНГермания
 
 
