Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными

2025-08-11T11:54:00+03:00

в мире

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

оон

германия

ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Время от времени проводящиеся дискуссии в Германии на экспертном уровне с участием политиков о гипотетическом производстве ядерного оружия безответны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В Германии на экспертном уровне с участием ряда политиков периодически обсуждается гипотетическое производство ядерного оружия. Обсуждаются различные варианты. Это абсолютно безответственно", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат добавил, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.

россия

вена

германия

