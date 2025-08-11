Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поручил разработать программу ремонта междворовых проездов - РИА Новости, 11.08.2025
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:11 11.08.2025
Глава Приамурья поручил разработать программу ремонта междворовых проездов
амурская область
белогорск
свободный
тында
василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать программу ремонта междворовых проездов в четырех городах региона, где реализуются мастер-планы, сообщает правительство Приамурья. Глава региона отметил, что в области с 2022 года благоустроено свыше 150 дворов, но подъездные дороги к ним не включены в проекты и их состояние беспокоит жителей. "Когда в порядок приводят двор, о проезде рядом с ним порой забывают — эти работы не включены в проект, и дорога остается в прежнем виде. Эту проблему и должна решить программа. В первую очередь ремонтировать проезды между дворами будем у многоэтажных домов. В тех жилых кварталах, где всегда много людей и машин, эти работы особенно необходимы. Одновременно будет утвержден перечень дворов, которые мы будем благоустраивать в ближайшие три года", - сказал Орлов. Программу запустят пока в четырех амурских городах, где уже утверждены и реализуются мастер-планы — это Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында. Далее ее планируют распространить на остальные населенные пункты области. Для этого главы городов сформируют адресный перечень дворов и проездов, где ремонт и благоустройство необходимы в первую очередь, и подготовят сметы стоимости работ. Затем специалисты министерства ЖКХ совместно с минтрансом, муниципальными образованиями и минфином проанализируют и проработают механизм ремонта междворовых проездов. Как уточнили в правительстве, в этом году в Приамурье благоустроят 13 дворов. Работы на некоторых из них практически завершены. Кроме того, сотрудники "Центра развития территорий" проверили этим летом состояние 27 уже отремонтированных дворовых площадок в Белогорске, Зее, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циолковском и Шимановске. Такой анализ дает возможность учесть ошибки и при планировании новых работ выбирать более надежные и устойчивые в эксплуатации модели оборудования для детских и спортивных площадок. Так, по поручению губернатора, принято решение о закупке антивандальных теннисных столов.
белогорск
свободный
тында
белогорск, свободный, тында, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Белогорск, Свободный, Тында, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать программу ремонта междворовых проездов в четырех городах региона, где реализуются мастер-планы, сообщает правительство Приамурья.
Глава региона отметил, что в области с 2022 года благоустроено свыше 150 дворов, но подъездные дороги к ним не включены в проекты и их состояние беспокоит жителей.
"Когда в порядок приводят двор, о проезде рядом с ним порой забывают — эти работы не включены в проект, и дорога остается в прежнем виде. Эту проблему и должна решить программа. В первую очередь ремонтировать проезды между дворами будем у многоэтажных домов. В тех жилых кварталах, где всегда много людей и машин, эти работы особенно необходимы. Одновременно будет утвержден перечень дворов, которые мы будем благоустраивать в ближайшие три года", - сказал Орлов.
Программу запустят пока в четырех амурских городах, где уже утверждены и реализуются мастер-планы — это Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында. Далее ее планируют распространить на остальные населенные пункты области. Для этого главы городов сформируют адресный перечень дворов и проездов, где ремонт и благоустройство необходимы в первую очередь, и подготовят сметы стоимости работ. Затем специалисты министерства ЖКХ совместно с минтрансом, муниципальными образованиями и минфином проанализируют и проработают механизм ремонта междворовых проездов.
Как уточнили в правительстве, в этом году в Приамурье благоустроят 13 дворов. Работы на некоторых из них практически завершены. Кроме того, сотрудники "Центра развития территорий" проверили этим летом состояние 27 уже отремонтированных дворовых площадок в Белогорске, Зее, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циолковском и Шимановске. Такой анализ дает возможность учесть ошибки и при планировании новых работ выбирать более надежные и устойчивые в эксплуатации модели оборудования для детских и спортивных площадок. Так, по поручению губернатора, принято решение о закупке антивандальных теннисных столов.
Амурская областьБелогорскСвободныйТындаВасилий Орлов (губернатор)
 
 
