Глава Приамурья поручил разработать программу ремонта междворовых проездов
Орлов поручил создать программу ремонта междворовых проездов в четырех городах
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать программу ремонта междворовых проездов в четырех городах региона, где реализуются мастер-планы, сообщает правительство Приамурья.
Глава региона отметил, что в области с 2022 года благоустроено свыше 150 дворов, но подъездные дороги к ним не включены в проекты и их состояние беспокоит жителей.
"Когда в порядок приводят двор, о проезде рядом с ним порой забывают — эти работы не включены в проект, и дорога остается в прежнем виде. Эту проблему и должна решить программа. В первую очередь ремонтировать проезды между дворами будем у многоэтажных домов. В тех жилых кварталах, где всегда много людей и машин, эти работы особенно необходимы. Одновременно будет утвержден перечень дворов, которые мы будем благоустраивать в ближайшие три года", - сказал Орлов.
Программу запустят пока в четырех амурских городах, где уже утверждены и реализуются мастер-планы — это Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында. Далее ее планируют распространить на остальные населенные пункты области. Для этого главы городов сформируют адресный перечень дворов и проездов, где ремонт и благоустройство необходимы в первую очередь, и подготовят сметы стоимости работ. Затем специалисты министерства ЖКХ совместно с минтрансом, муниципальными образованиями и минфином проанализируют и проработают механизм ремонта междворовых проездов.
Как уточнили в правительстве, в этом году в Приамурье благоустроят 13 дворов. Работы на некоторых из них практически завершены. Кроме того, сотрудники "Центра развития территорий" проверили этим летом состояние 27 уже отремонтированных дворовых площадок в Белогорске, Зее, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циолковском и Шимановске. Такой анализ дает возможность учесть ошибки и при планировании новых работ выбирать более надежные и устойчивые в эксплуатации модели оборудования для детских и спортивных площадок. Так, по поручению губернатора, принято решение о закупке антивандальных теннисных столов.
