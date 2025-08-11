Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 11.08.2025 (обновлено: 16:05 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/orenburg-2034614402.html
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения - РИА Новости, 11.08.2025
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:01:00+03:00
2025-08-11T16:05:00+03:00
оренбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013395_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_d8e3099e6b7b51bd819fbaed18597d62.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/kazan-2034613916.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013395_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_be9dc9c9d9257915112b037e4a6c05ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Оренбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения

В аэропорту Оренбурга ограничили прием и выпуск воздушных судов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиАэропорт в Оренбурге
Аэропорт в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Аэропорт в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения
Вчера, 15:59
 
ОренбургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала