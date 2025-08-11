https://ria.ru/20250811/orenburg-2034614402.html
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
