В аэропорту Оренбурга ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

