Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос

ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Жители Польши считают, что Кароль Навроцкий не будет президентом, независимым от оппозиционной партии экс-премьера Ярослава Качиньского "Право и справедливость", свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса исследовательского центра Opinia24.
В опросе был задан вопрос: "Будет ли Кароль Навроцкий на посту президента Республики Польша независимым от партии "Право и справедливость"?". Ответ "определенно нет" выбрали 26 процентов респондентов, а "скорее нет" - 18 процентов. "Это означает, что целых 44 процента респондентов не верят в независимость преемника Анджея Дуды", - отметили исследователи.
Опрос также показывает, что 28 процентов респондентов заявляют о своей вере в независимость Навроцкого, но лишь 9 процентов - твердо в этом убеждены. В то же время 14 процентов респондентов утверждают, что президент не будет ни зависимым, ни независимым от партии "Право и справедливость". Эта же группа - 14 процентов - не имеет четкой позиции по этому вопросу.
Опрос проводился с 4 по 6 августа на репрезентативной выборке жителей Польши в возрасте 18 лет и старше с использованием смешанной методики: телефонного интервью и онлайн-интервью. Данные о погрешности не приводятся.
Навроцкий вступил в должность главы государства Польши 6 августа, победив на состоявшихся в стране президентских выборах в качестве кандидата от партии "Право и справедливость". На этом посту он сменил Анджея Дуду – также человека из лагеря Качиньского, который занимал должность президента два срока подряд – с 2015 по 2025 год.