Рейтинг@Mail.ru
Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/opros-2034525912.html
Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос
Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос - РИА Новости, 11.08.2025
Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос
Жители Польши считают, что Кароль Навроцкий не будет президентом, независимым от оппозиционной партии экс-премьера Ярослава Качиньского "Право и... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:16:00+03:00
2025-08-11T10:16:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
ярослав качиньский
анджей дуда
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_b361a1fd8ebe9c3037fccc4e7f91ede1.jpg
ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Жители Польши считают, что Кароль Навроцкий не будет президентом, независимым от оппозиционной партии экс-премьера Ярослава Качиньского "Право и справедливость", свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса исследовательского центра Opinia24. В опросе был задан вопрос: "Будет ли Кароль Навроцкий на посту президента Республики Польша независимым от партии "Право и справедливость"?". Ответ "определенно нет" выбрали 26 процентов респондентов, а "скорее нет" - 18 процентов. "Это означает, что целых 44 процента респондентов не верят в независимость преемника Анджея Дуды", - отметили исследователи. Опрос также показывает, что 28 процентов респондентов заявляют о своей вере в независимость Навроцкого, но лишь 9 процентов - твердо в этом убеждены. В то же время 14 процентов респондентов утверждают, что президент не будет ни зависимым, ни независимым от партии "Право и справедливость". Эта же группа - 14 процентов - не имеет четкой позиции по этому вопросу. Опрос проводился с 4 по 6 августа на репрезентативной выборке жителей Польши в возрасте 18 лет и старше с использованием смешанной методики: телефонного интервью и онлайн-интервью. Данные о погрешности не приводятся. Навроцкий вступил в должность главы государства Польши 6 августа, победив на состоявшихся в стране президентских выборах в качестве кандидата от партии "Право и справедливость". На этом посту он сменил Анджея Дуду – также человека из лагеря Качиньского, который занимал должность президента два срока подряд – с 2015 по 2025 год.
https://ria.ru/20250811/armiya-2034519014.html
https://ria.ru/20250806/polsha-2033590812.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e44536c6b5ae7090d9bcf4826a03cfb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кароль навроцкий, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Поляки не верят в независимость Навроцкого, показал опрос

Opinia24: 44 процента респондентов не верят в независимость Навроцкого

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Жители Польши считают, что Кароль Навроцкий не будет президентом, независимым от оппозиционной партии экс-премьера Ярослава Качиньского "Право и справедливость", свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса исследовательского центра Opinia24.
В опросе был задан вопрос: "Будет ли Кароль Навроцкий на посту президента Республики Польша независимым от партии "Право и справедливость"?". Ответ "определенно нет" выбрали 26 процентов респондентов, а "скорее нет" - 18 процентов. "Это означает, что целых 44 процента респондентов не верят в независимость преемника Анджея Дуды", - отметили исследователи.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Министр обороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии
Вчера, 09:37
Опрос также показывает, что 28 процентов респондентов заявляют о своей вере в независимость Навроцкого, но лишь 9 процентов - твердо в этом убеждены. В то же время 14 процентов респондентов утверждают, что президент не будет ни зависимым, ни независимым от партии "Право и справедливость". Эта же группа - 14 процентов - не имеет четкой позиции по этому вопросу.
Опрос проводился с 4 по 6 августа на репрезентативной выборке жителей Польши в возрасте 18 лет и старше с использованием смешанной методики: телефонного интервью и онлайн-интервью. Данные о погрешности не приводятся.
Навроцкий вступил в должность главы государства Польши 6 августа, победив на состоявшихся в стране президентских выборах в качестве кандидата от партии "Право и справедливость". На этом посту он сменил Анджея Дуду – также человека из лагеря Качиньского, который занимал должность президента два срока подряд – с 2015 по 2025 год.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины
6 августа, 01:56
 
В миреПольшаКароль НавроцкийЯрослав КачиньскийАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала