В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

2025-08-11T15:28:00+03:00

САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников, которая продлилась около 11 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.

