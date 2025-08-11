https://ria.ru/20250811/opasnost-2034607122.html
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.08.2025
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников, которая продлилась около 11 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.
