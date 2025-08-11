https://ria.ru/20250811/opasnost-2034583771.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в понедельник в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 11.08.2025

КУРСК, 11 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в понедельник в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области в понедельник объявили 10.55 мск, она действовала три часа.

