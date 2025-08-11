https://ria.ru/20250811/opasnost-2034539209.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:18:00+03:00
2025-08-11T11:18:00+03:00
2025-08-11T11:18:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073498_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_7bc738e4f3f6e7e85e28899897f56775.jpg
КУРСК, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034447947.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af18a5c9c29fdcf68c23684fbfe7196e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность