В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.08.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Опасность была объявлена в 23.46 мск воскресенья, она длилась более семи часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в Telegram-канале.

белгородская область

2025

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков