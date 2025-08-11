Рейтинг@Mail.ru
УВКПЧ осудило израильский удар по журналистам в секторе Газа
15:21 11.08.2025 (обновлено: 15:22 11.08.2025)
УВКПЧ осудило израильский удар по журналистам в секторе Газа
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило израильский удар по журналистам в секторе Газа, в результате которого погибли шесть... РИА Новости, 11.08.2025
ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило израильский удар по журналистам в секторе Газа, в результате которого погибли шесть сотрудников СМИ. В понедельник телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Мы осуждаем убийство шести палестинских журналистов израильскими военными ударом по их шатру, что является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Израиль должен уважать и защищать всех гражданских лиц, включая журналистов", - говорится в сообщении организации в соцсети X. В УВКПЧ добавили, что по меньшей мере 242 палестинских журналиста были убиты в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Власти Газы ранее призвали Международную федерацию журналистов, Союз арабских журналистов и журналистские организации во всех странах "осудить систематические преступления против палестинских журналистов и работников СМИ в секторе Газа". По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистский больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости замглавы профсоюза палестинских журналистов, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило израильский удар по журналистам в секторе Газа, в результате которого погибли шесть сотрудников СМИ.
В понедельник телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.
"Мы осуждаем убийство шести палестинских журналистов израильскими военными ударом по их шатру, что является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Израиль должен уважать и защищать всех гражданских лиц, включая журналистов", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
В УВКПЧ добавили, что по меньшей мере 242 палестинских журналиста были убиты в секторе Газа с 7 октября 2023 года.
Власти Газы ранее призвали Международную федерацию журналистов, Союз арабских журналистов и журналистские организации во всех странах "осудить систематические преступления против палестинских журналистов и работников СМИ в секторе Газа".
По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистский больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости замглавы профсоюза палестинских журналистов, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
