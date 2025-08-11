Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Омской области рассказал Путину о росте инвестиций в регионе
14:38 11.08.2025
Губернатор Омской области рассказал Путину о росте инвестиций в регионе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Валовой региональный продукт Омской области впервые превысил 1 триллион рублей, растут инвестиции, промпроизводство, по итогам 2024 года регион стал вторым в стране по динамике аграрного производства, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Омской области Виталий Хоценко. В понедельник глава государства провел встречу с омским губернатором. "Что касается социально-экономического развития нашего региона. У нас валовой региональный продукт впервые превысил триллион рублей… Инвестиции тоже значительно растут… промпроизводство. По прошлому году… у нас рекордный урожай зерновых - более 4 миллионов тонн зерна сибирский регион собрал, мы восьмые в стране. Понятно, лидеров не догнать - Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству", - сказал Хоценко. "И рост промышленного производства – 3,3% - вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - отметил Путин.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Валовой региональный продукт Омской области впервые превысил 1 триллион рублей, растут инвестиции, промпроизводство, по итогам 2024 года регион стал вторым в стране по динамике аграрного производства, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В понедельник глава государства провел встречу с омским губернатором.
"Что касается социально-экономического развития нашего региона. У нас валовой региональный продукт впервые превысил триллион рублей… Инвестиции тоже значительно растут… промпроизводство. По прошлому году… у нас рекордный урожай зерновых - более 4 миллионов тонн зерна сибирский регион собрал, мы восьмые в стране. Понятно, лидеров не догнать - Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству", - сказал Хоценко.
"И рост промышленного производства – 3,3% - вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - отметил Путин.
