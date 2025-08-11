https://ria.ru/20250811/ogranicheniya-2034498259.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

