В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.08.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
нижний новгород
Нижний Новгород, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты