В аэропорту Пензы отменили временные ограничения на полеты

План "Ковер" в аэропорту Пензы отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Пензы отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "План "Ковёр" в аэропорту города Пензы отменён. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

