В аэропорту Пензы отменили временные ограничения на полеты
План "Ковер" в аэропорту Пензы отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. План "Ковер" в аэропорту Пензы отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "План "Ковёр" в аэропорту города Пензы отменён. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
