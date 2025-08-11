https://ria.ru/20250811/ogranicheniya-2034495443.html

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план "Ковер". "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

пенза

2025

