В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты
2025-08-11T04:18:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план "Ковер". "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
