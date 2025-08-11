В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская".
Памятный знак "Тень Пушкина" открыли в Одессе на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в 2013 году. Он представляет собой силуэт в виде человеческой фигуры на тротуаре, в которой узнаются черты русского поэта Александра Пушкина.
"Тень Пушкина" закрасили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской".
Позже в Одесском горсовете заявили, что непричастны к закрашиванию памятного знака.
"Это имитация или акт вандализма. Ни телефон, ни название ЖКС (жилищно-коммунальной службы – ред.) не соответствуют действительности. Написали заявление в полицию", — приводит "Думская" ответ горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.