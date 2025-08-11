https://ria.ru/20250811/odessa-2034573870.html

В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина

В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина - РИА Новости, 11.08.2025

В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина

Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:29:00+03:00

2025-08-11T13:29:00+03:00

2025-08-11T13:29:00+03:00

в мире

украина

одесса

россия

александр пушкин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573082_0:107:440:354_1920x0_80_0_0_f824d5c33b869aeef9f9fdd85eb22478.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская". Памятный знак "Тень Пушкина" открыли в Одессе на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в 2013 году. Он представляет собой силуэт в виде человеческой фигуры на тротуаре, в которой узнаются черты русского поэта Александра Пушкина. "Тень Пушкина" закрасили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Позже в Одесском горсовете заявили, что непричастны к закрашиванию памятного знака. "Это имитация или акт вандализма. Ни телефон, ни название ЖКС (жилищно-коммунальной службы – ред.) не соответствуют действительности. Написали заявление в полицию", — приводит "Думская" ответ горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250804/pamyatnik-2033339339.html

https://ria.ru/20250518/pamyatnik--2017700807.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, сергей лавров