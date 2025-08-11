Рейтинг@Mail.ru
В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/odessa-2034573870.html
В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина
В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина - РИА Новости, 11.08.2025
В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина
Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:29:00+03:00
2025-08-11T13:29:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
александр пушкин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573082_0:107:440:354_1920x0_80_0_0_f824d5c33b869aeef9f9fdd85eb22478.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская". Памятный знак "Тень Пушкина" открыли в Одессе на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в 2013 году. Он представляет собой силуэт в виде человеческой фигуры на тротуаре, в которой узнаются черты русского поэта Александра Пушкина. "Тень Пушкина" закрасили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Позже в Одесском горсовете заявили, что непричастны к закрашиванию памятного знака. "Это имитация или акт вандализма. Ни телефон, ни название ЖКС (жилищно-коммунальной службы – ред.) не соответствуют действительности. Написали заявление в полицию", — приводит "Думская" ответ горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250804/pamyatnik-2033339339.html
https://ria.ru/20250518/pamyatnik--2017700807.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573082_0:66:440:395_1920x0_80_0_0_a4b5ef8806ddfea7c3de484a59ad6932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин, сергей лавров
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Сергей Лавров
В Одессе закрасили памятный знак в честь Пушкина

В Одессе закрасили памятный знак "Тень Пушкина"

© СоцсетиПамятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе
Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина Тень Пушкина закрасили в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Соцсети
Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятный знак в честь русского поэта Александра Пушкина "Тень Пушкина" закрасили в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская".
Памятный знак "Тень Пушкина" открыли в Одессе на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в 2013 году. Он представляет собой силуэт в виде человеческой фигуры на тротуаре, в которой узнаются черты русского поэта Александра Пушкина.
Демонтаж памятника Владимиру Ленину в селе Рудковцы Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
На Украине снесли последний памятник Ленину
4 августа, 18:56
"Тень Пушкина" закрасили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской".
Позже в Одесском горсовете заявили, что непричастны к закрашиванию памятного знака.
"Это имитация или акт вандализма. Ни телефон, ни название ЖКС (жилищно-коммунальной службы – ред.) не соответствуют действительности. Написали заявление в полицию", — приводит "Думская" ответ горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в Полтавской области Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
18 мая, 16:28
 
В миреУкраинаОдессаРоссияАлександр ПушкинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала