Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:41:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 9.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,8 тысяч автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 11.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

