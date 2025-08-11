Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ochered-2034545672.html
Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 11.08.2025
Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:41:00+03:00
2025-08-11T11:41:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_2f76c22ebadca8f5be667ccfc4e6b10a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 9.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,8 тысяч автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 11.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250808/leps-2034188890.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_dce8003c058f53ade118f3d9cbe68740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Более двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост

Очередь автомобилей у Крымского моста выросла до 2,1 тысячи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 11 утра выросла до 2,1 тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
В 9.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,8 тысяч автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 11.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Григорий Лепс и Shaman стоят в пробке на подъездах к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лепс и Shaman выступили у Крымского моста
8 августа, 16:31
 
АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала