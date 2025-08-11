https://ria.ru/20250811/obvinenie-2034579317.html

Жителю Подмосковья грозит срок за передачу Киеву данных об аэродроме

Жителю Подмосковья грозит срок за передачу Киеву данных об аэродроме - РИА Новости, 11.08.2025

Жителю Подмосковья грозит срок за передачу Киеву данных об аэродроме

Гособвинение просит назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы жителю Подмосковья Эльдару Марченко, отправившему, по версии следствия, ВСУ координаты... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гособвинение просит назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы жителю Подмосковья Эльдару Марченко, отправившему, по версии следствия, ВСУ координаты аэродрома в Курске для его атаки дронами, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу признать Марченко виновным… и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы", - сказала прокурор. Первые 6 лет фигуранту следует провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, считает сторона обвинения. Ранее Марченко заявил в суде, что не признает свою вину в инкриминируемом ему деянии. По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома. На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из дронов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.

