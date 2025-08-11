https://ria.ru/20250811/obstrel-2034485084.html
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженных атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено два боеприпаса. В управление поступили сведения о ранении мирного жителя в населенном пункте Авдеевка 9 августа. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
