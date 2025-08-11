https://ria.ru/20250811/nvidia-2034488650.html

СМИ: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продаж в Китае

СМИ: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продаж в Китае - РИА Новости, 11.08.2025

СМИ: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продаж в Китае

Производители чипов Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих передовых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии, сообщает... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T01:39:00+03:00

2025-08-11T01:39:00+03:00

2025-08-11T01:39:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Производители чипов Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих передовых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника. "Nvidia и AMD согласились передавать правительству США 15% выручки с продаж чипов в Китае в рамках необычного соглашения с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа о получении экспортных лицензий на полупроводники", - пишет издание. Оно отмечает, что речь идет о выручке с продаж чипов H20 от Nvidia, а также MI308 от AMD. В администрации Трампа еще не решили, как будут использовать эти деньги, заявил источник газете. Эксперты рассказали изданию, что ранее не было прецедентов, когда американская компания соглашалась отдавать властям часть выручки в обмен на экспортные лицензии. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Трамп до этого объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.

https://ria.ru/20250810/kitaj-2034402617.html

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html

https://ria.ru/20250807/poshliny-2033825006.html

https://ria.ru/20250724/tramp-2031269461.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, дональд трамп