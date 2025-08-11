https://ria.ru/20250811/novgorod-2034580870.html

Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест

Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест - РИА Новости, 11.08.2025

Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест

Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:56:00+03:00

2025-08-11T13:56:00+03:00

2025-08-11T13:56:00+03:00

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Постановлением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода мера пресечения в виде домашнего ареста продлена по 4 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе. В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта в школе №117 подросток нанес по одному колото-резаному ранению задней поверхности шеи двум учащимся, после чего скрылся. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день подросток был задержан, он признал вину в совершении преступления. Сормовский районный суд 12 марта отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подростка под стражу и поместил его под домашний арест на 2 месяца – до 11 мая. Эту меру пресечения дважды продлевали.

https://ria.ru/20250807/podrostok-2033853895.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия