Рейтинг@Mail.ru
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/novgorod-2034580870.html
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест - РИА Новости, 11.08.2025
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест
Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:56:00+03:00
2025-08-11T13:56:00+03:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Постановлением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода мера пресечения в виде домашнего ареста продлена по 4 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе. В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта в школе №117 подросток нанес по одному колото-резаному ранению задней поверхности шеи двум учащимся, после чего скрылся. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день подросток был задержан, он признал вину в совершении преступления. Сормовский районный суд 12 марта отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подростка под стражу и поместил его под домашний арест на 2 месяца – до 11 мая. Эту меру пресечения дважды продлевали.
https://ria.ru/20250807/podrostok-2033853895.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест

Ранившему ножом одноклассников нижегородскому подростку продлили домашний арест

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Постановлением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода мера пресечения в виде домашнего ареста продлена по 4 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе.
В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта в школе №117 подросток нанес по одному колото-резаному ранению задней поверхности шеи двум учащимся, после чего скрылся. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день подросток был задержан, он признал вину в совершении преступления. Сормовский районный суд 12 марта отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подростка под стражу и поместил его под домашний арест на 2 месяца – до 11 мая. Эту меру пресечения дважды продлевали.
Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО
7 августа, 09:04
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала