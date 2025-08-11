https://ria.ru/20250811/novgorod-2034580870.html
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Сормовский районный суд продлил еще на месяц домашний арест 14-летнему подростку, ранившему ножом двух одноклассников в нижегородской школе, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Постановлением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода мера пресечения в виде домашнего ареста продлена по 4 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе. В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта в школе №117 подросток нанес по одному колото-резаному ранению задней поверхности шеи двум учащимся, после чего скрылся. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день подросток был задержан, он признал вину в совершении преступления. Сормовский районный суд 12 марта отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подростка под стражу и поместил его под домашний арест на 2 месяца – до 11 мая. Эту меру пресечения дважды продлевали.
Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест
