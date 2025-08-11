Нетаньяху обсудил с Трампом планы по взятию под контроль Газы
Нетаньяху и Трамп обсудили взятие под контроль оставшихся позиций ХАМАС в Газе
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом планы Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.
В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"(Лидеры двух стран – ред.) обсудили планы Израиля по взятию под контроль остающихся укрепрайонов ХАМАС в Газе, чтобы положить конец войне, обеспечить освобождение заложников и поражение ХАМАС", - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху в соцсети Х.
Также там отметили, что Нетаньяху поблагодарил Трампа за его поддержку Израиля с начала войны в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.