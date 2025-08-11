Рейтинг@Mail.ru
СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 11.08.2025 (обновлено: 23:38 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/neft-2034689005.html
СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти
СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти - РИА Новости, 11.08.2025
СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти
Если Индия прекратит поставки нефти из России под угрозой введения администрацией США дополнительных импортных пошлин на её товары, то расходы на импорт в... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T23:11:00+03:00
2025-08-11T23:38:00+03:00
индия
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
kpler
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102977/43/1029774307_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_ed3a9102e4816100a83621b1b6d5f9dd.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если Индия прекратит поставки нефти из России под угрозой введения администрацией США дополнительных импортных пошлин на её товары, то расходы на импорт в страну могут увеличиться на величину до 5 миллиардов долларов в год, передает портал Semafor со ссылкой на заявление аналитика отрасли. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России - с 27 августа. МИД Индии в свою очередь заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным". "С населением в 1,4 миллиарда человек, Индия зависит от российских баррелей по сильно сниженной цене, импортируя около 1,7-2 миллионов баррелей в день. Если бы эти поставки были прекращены, это прибавило бы 3-5 миллиардов долларов в ежегодных расходах на импорт", - отметила аналитик Kpler Амена Бакр (Amena Bakr) в статье, опубликованной на Semafor. Эксперт отмечает, что в этом случае Индия будет также вынуждена субсидировать цены на топливо или сократить объем закупок сырой нефти. При этом у страны ограниченные складские мощности, чтобы защитить себя от перебоев в поставках, подчеркнула Бакр. Также, по мнению аналитика, "убрать баррели российской нефти" означает, что мировой рынок столкнется с ростом цен на сырье. "Вне зависимости от пошлин Вашингтон не должен ожидать от Нью-Дели отказа от российской нефти в одночасье. У Индии 40% импорта сырья поступает из России", - заключила эксперт. Что же касается позиции РФ, то суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, - об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой российской нефти Индией.
https://ria.ru/20250808/neft-2034233638.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102977/43/1029774307_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_f8d08d0c0569b6513e6ae703cfbc9084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, kpler, в мире
Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Kpler, В мире
СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти

Semafor: при отказе от российской нефти расходы Индии вырастут на $5 млрд в год

© Fotolia / ekinaНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Fotolia / ekina
Нефтяные вышки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если Индия прекратит поставки нефти из России под угрозой введения администрацией США дополнительных импортных пошлин на её товары, то расходы на импорт в страну могут увеличиться на величину до 5 миллиардов долларов в год, передает портал Semafor со ссылкой на заявление аналитика отрасли.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России - с 27 августа. МИД Индии в свою очередь заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным".
"С населением в 1,4 миллиарда человек, Индия зависит от российских баррелей по сильно сниженной цене, импортируя около 1,7-2 миллионов баррелей в день. Если бы эти поставки были прекращены, это прибавило бы 3-5 миллиардов долларов в ежегодных расходах на импорт", - отметила аналитик Kpler Амена Бакр (Amena Bakr) в статье, опубликованной на Semafor.
Эксперт отмечает, что в этом случае Индия будет также вынуждена субсидировать цены на топливо или сократить объем закупок сырой нефти. При этом у страны ограниченные складские мощности, чтобы защитить себя от перебоев в поставках, подчеркнула Бакр.
Также, по мнению аналитика, "убрать баррели российской нефти" означает, что мировой рынок столкнется с ростом цен на сырье.
"Вне зависимости от пошлин Вашингтон не должен ожидать от Нью-Дели отказа от российской нефти в одночасье. У Индии 40% импорта сырья поступает из России", - заключила эксперт.
Что же касается позиции РФ, то суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, - об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой российской нефти Индией.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть
8 августа, 19:42
 
ИндияРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковKplerВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала