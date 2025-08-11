https://ria.ru/20250811/neft-2034689005.html

СМИ спрогнозировали последствия отказа Индии от российской нефти

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если Индия прекратит поставки нефти из России под угрозой введения администрацией США дополнительных импортных пошлин на её товары, то расходы на импорт в страну могут увеличиться на величину до 5 миллиардов долларов в год, передает портал Semafor со ссылкой на заявление аналитика отрасли. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России - с 27 августа. МИД Индии в свою очередь заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным". "С населением в 1,4 миллиарда человек, Индия зависит от российских баррелей по сильно сниженной цене, импортируя около 1,7-2 миллионов баррелей в день. Если бы эти поставки были прекращены, это прибавило бы 3-5 миллиардов долларов в ежегодных расходах на импорт", - отметила аналитик Kpler Амена Бакр (Amena Bakr) в статье, опубликованной на Semafor. Эксперт отмечает, что в этом случае Индия будет также вынуждена субсидировать цены на топливо или сократить объем закупок сырой нефти. При этом у страны ограниченные складские мощности, чтобы защитить себя от перебоев в поставках, подчеркнула Бакр. Также, по мнению аналитика, "убрать баррели российской нефти" означает, что мировой рынок столкнется с ростом цен на сырье. "Вне зависимости от пошлин Вашингтон не должен ожидать от Нью-Дели отказа от российской нефти в одночасье. У Индии 40% импорта сырья поступает из России", - заключила эксперт. Что же касается позиции РФ, то суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, - об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой российской нефти Индией.

