Чат-бот соцсети Трампа назвал его пошлины налогом для американцев

2025-08-11

Чат-бот соцсети Трампа назвал его пошлины налогом для американцев

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чат-бот Truth Search AI в соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, продолжает давать ответы, противоречащие позиции президента, в частности, он назвал его иностранные пошлины налогом для американцев, пишет издание Washington Post. Ранее издание уже сообщало, что Truth Search AI назвала лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму. "Truth Search AI противоречит президенту, утверждая, что пошлины - это налог для американцев, выборы 2020 года не были украдены, а инвестиции его семьи в криптовалюту представляют потенциальный конфликт интересов. На вопрос о событиях 6 января 2021 года система заявила, что "восстание" в Капитолии США было жестоким и связано с "безосновательными заявлениями Трампа о широкомасштабном мошенничестве на выборах", - пишет издание. Washinton Post подчеркивает, что многие ответы нейросети на их вопросы были связаны с источниками, основанными на консервативных СМИ, таких как Fox News, Newsmax и Washington Times, и не всегда противоречили позиции Трампа. "Но масштаб их разногласий говорит о том, что, будь этот инструмент человеком, он, вероятно, недолго продержался бы в качестве сотрудника Трампа", - заключает издание. Трамп в июле подписал указ о предотвращении засилья идеологии "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности) в используемых правительством США технологиях ИИ. Согласно указу, принципы работы ИИ властей должны заключаться в нацеленности на поиск истины, непредвзятости и идеологической нейтральности. Трамп неоднократно обвинял Обаму и Демократическую партию, к которой тот принадлежит, в продвижении "воукизма".

