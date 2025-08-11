Украина использует наемников как пушечное мясо, заявил колумбийский депутат
Колумбийский депутат Муньос: наемники ВСУ часто попадают в смертельные условия
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 11 авг - РИА Новости. Наемники, которые едут на Украину, лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, их используют как "пушечное мясо", заявил в интервью РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Напомним, что лица, которых (Украина - ред.) привозит в качестве наемников, не имеют защиты международного права, так как не принадлежат к армии какого-либо государства, участвующего в вооруженном конфликте. Таким образом, их используют как пушечное мясо", - сказал депутат правящего "Исторического пакта".
По словам парламентария, некоторые наемники давали в Колумбии показания о том, что их направляют в определенные районы Украины или на отдельные участки фронта, где "практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100%".
"То есть их помещают туда как пушечное мясо, чтобы они были убиты", - повторил Урибе Муньос.
По словам Урибе, в конгрессе готовится законопроект о полном запрете наемничества. Документ призван поставить под контроль деятельность компаний, которые вербуют бывших военнослужащих, в том числе прошедших службу в спецподразделениях и имеющих боевой опыт. Депутат выразил надежду, что закон будет принят в ближайшее время, несмотря на возможное лоббирование противниками этой инициативы.
Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.