https://ria.ru/20250811/most-2034508971.html

У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025

У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей

Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 8 утра выросла до 1,7 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T08:24:00+03:00

2025-08-11T08:24:00+03:00

2025-08-11T08:24:00+03:00

авто

тамань (станица)

республика крым

керчь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 8 утра выросла до 1,7 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 6.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,2 тысячи машин, к 7.00 очередь выросла еще на 400 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1340 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в публикации. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

https://ria.ru/20250810/krym-2034380788.html

тамань (станица)

республика крым

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, тамань (станица), республика крым, керчь