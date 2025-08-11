https://ria.ru/20250811/most-2034508971.html
У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025
У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей
Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 8 утра выросла до 1,7 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:24:00+03:00
2025-08-11T08:24:00+03:00
2025-08-11T08:24:00+03:00
авто
тамань (станица)
республика крым
керчь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в понедельник на 8 утра выросла до 1,7 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 6.00 мск проезда по Крымскому мосту ожидали порядка 1,2 тысячи машин, к 7.00 очередь выросла еще на 400 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1340 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в публикации. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20250810/krym-2034380788.html
тамань (станица)
республика крым
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_374f3a3674e12d80f67e89bda36b88db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), республика крым, керчь
Авто, Тамань (станица), Республика Крым, Керчь
У Крымского моста скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей
У Крымского моста с обеих сторон скопилась очередь из 1,7 тысячи автомобилей