У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, добавили в инфоцентре. Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

