У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025
06:26 11.08.2025
У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, добавили в инфоцентре. Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
керчь, республика крым, крымский мост
Керчь, Республика Крым, Крымский мост
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, добавили в инфоцентре.
Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
