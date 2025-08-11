На СВХ в Москве восстановили движение после ДТП

Рейтинг@Mail.ru
23:22 11.08.2025 (обновлено: 23:31 11.08.2025)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено после ДТП в районе 1-го Казанского просека в Москве, сообщает дептранс столицы. Ранее в понедельник ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе 1-го Казанского просека на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве. "Движение на СВХ (в районе 1-го Казанского просека) восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено после ДТП в районе 1-го Казанского просека в Москве, сообщает дептранс столицы.
Ранее в понедельник ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе 1-го Казанского просека на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве.
"Движение на СВХ (в районе 1-го Казанского просека) восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Происшествия
 
 
