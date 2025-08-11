https://ria.ru/20250811/moskva-2034689848.html
На СВХ в Москве восстановили движение после ДТП
На СВХ в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 11.08.2025
На СВХ в Москве восстановили движение после ДТП
Движение автотранспорта восстановлено после ДТП в районе 1-го Казанского просека в Москве, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T23:22:00+03:00
2025-08-11T23:22:00+03:00
2025-08-11T23:31:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f98e95c988211968c741469c9cce274.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено после ДТП в районе 1-го Казанского просека в Москве, сообщает дептранс столицы. Ранее в понедельник ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе 1-го Казанского просека на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве. "Движение на СВХ (в районе 1-го Казанского просека) восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250811/dtp-2034687145.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f5105fd080cadae975e3a7ef4a5ac50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На СВХ в Москве восстановили движение после ДТП
В Москве восстановили движение после ДТП в районе 1-го Казанского просека