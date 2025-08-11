https://ria.ru/20250811/moskva-2034686922.html

Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах в Москву

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении. В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа. Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.

