Turkish Airlines вновь задерживает багаж на рейсах в Москву
2025-08-11T22:52:00+03:00
анталья (провинция)
москва
россия
turkish airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении. В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа. Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
анталья (провинция)
москва
россия
Анталья (провинция), Москва, Россия, Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines вновь задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково".
"К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно" - говорится в сообщении.
В авиагавани сообщили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и просит следить за информацией на табло прибытия багажа.
Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.