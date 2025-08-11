Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве - РИА Новости, 11.08.2025
18:40 11.08.2025
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве - РИА Новости, 11.08.2025
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии в Москве Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии в России, сообщили в российском... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии в Москве Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Одиннадцатого августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Республики Намибии в России Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии. В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы поступательного развития традиционно дружественных связей Москвы и Виндхука в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях", - говорится в сообщении, опубликованном на саммите МИД РФ. По словам министерства, Вершинин поблагодарил намибийского посла за его вклад в двусторонние отношения, а глава дипмиссии Намибии выразил признательность Москве за благоприятные условия дипслужбы. Завершающий свою миссию посол Намибии работал в России с 2019 года.
россия, намибия, москва, сергей вершинин, оон, в мире
Россия, Намибия, Москва, Сергей Вершинин, ООН, В мире
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве

Замглавы МИД Вершинин принял посла Намибии Кашуупулву в Москве

© Фото : МИД России/TelegramЗамглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии Клеменса Хандуукеме Кашуупулву в Москве
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии Клеменса Хандуукеме Кашуупулву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии Клеменса Хандуукеме Кашуупулву в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии в Москве Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Одиннадцатого августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Республики Намибии в России Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии. В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы поступательного развития традиционно дружественных связей Москвы и Виндхука в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях", - говорится в сообщении, опубликованном на саммите МИД РФ.
По словам министерства, Вершинин поблагодарил намибийского посла за его вклад в двусторонние отношения, а глава дипмиссии Намибии выразил признательность Москве за благоприятные условия дипслужбы.
Завершающий свою миссию посол Намибии работал в России с 2019 года.
Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля
13 апреля, 22:28
 
