Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии в Москве Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Одиннадцатого августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Республики Намибии в России Клеменса Хандуукеме Кашуупулву по случаю завершения его миссии. В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы поступательного развития традиционно дружественных связей Москвы и Виндхука в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях", - говорится в сообщении, опубликованном на саммите МИД РФ. По словам министерства, Вершинин поблагодарил намибийского посла за его вклад в двусторонние отношения, а глава дипмиссии Намибии выразил признательность Москве за благоприятные условия дипслужбы. Завершающий свою миссию посол Намибии работал в России с 2019 года.

