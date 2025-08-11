Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:25 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/moskva-2034572590.html
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста - РИА Новости, 11.08.2025
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют участок Новоарбатского моста в центре столицы – левобережную эстакаду, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:25:00+03:00
2025-08-11T13:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый арбат
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735394146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ed923387adbfbf66db9f89282ed6df4.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют участок Новоарбатского моста в центре столицы – левобережную эстакаду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Приступили к обновлению участка Новоарбатского моста, который включает в себя площадь Свободной России и перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ на объекте будет вводиться поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта заменим деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановим гидроизоляцию и отремонтируем конструкции левобережной эстакады. Кроме того, обновим гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. В работах будут задействованы более 30 специалистов и порядка 15 единиц техники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20250808/moskva-2034151231.html
москва
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735394146_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c8b411e696e55ebf50a28020184a5687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новый арбат, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста

Капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста стартовал в центре Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк Новоарбатский мост в Москве
 Новоарбатский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Новоарбатский мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют участок Новоарбатского моста в центре столицы – левобережную эстакаду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Приступили к обновлению участка Новоарбатского моста, который включает в себя площадь Свободной России и перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ на объекте будет вводиться поэтапное перекрытие полос.
"В рамках проекта заменим деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановим гидроизоляцию и отремонтируем конструкции левобережной эстакады. Кроме того, обновим гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. В работах будут задействованы более 30 специалистов и порядка 15 единиц техники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
Домодедовская (станция метро) - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"
8 августа, 14:41
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовый АрбатПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала