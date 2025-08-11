https://ria.ru/20250811/moskva-2034572590.html

В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют участок Новоарбатского моста в центре столицы – левобережную эстакаду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Приступили к обновлению участка Новоарбатского моста, который включает в себя площадь Свободной России и перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ на объекте будет вводиться поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта заменим деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановим гидроизоляцию и отремонтируем конструкции левобережной эстакады. Кроме того, обновим гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. В работах будут задействованы более 30 специалистов и порядка 15 единиц техники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

