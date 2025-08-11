Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву

https://ria.ru/20250811/moskva-2034523242.html
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
