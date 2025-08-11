https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034503712.html

Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время - РИА Новости, 11.08.2025

Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:21:00+03:00

2025-08-11T07:21:00+03:00

2025-08-11T07:21:00+03:00

общество

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов. Ранее в августе МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом. По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности. "В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД", - рассказал Романов. Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. "Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке", - сказал представитель банка. Он добавил, что переход по ссылки якобы для "оплаты" может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам. Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале "Госуслуги" или в приложении банков. "Самое важное правило - проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП", - отметил он. "В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20250810/moshennichestvo-2034386501.html

https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034500576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)