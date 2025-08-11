Рейтинг@Mail.ru
Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034503712.html
Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время
Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время - РИА Новости, 11.08.2025
Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время
Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:21:00+03:00
2025-08-11T07:21:00+03:00
общество
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов. Ранее в августе МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом. По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности. "В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД", - рассказал Романов. Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. "Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке", - сказал представитель банка. Он добавил, что переход по ссылки якобы для "оплаты" может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам. Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале "Госуслуги" или в приложении банков. "Самое важное правило - проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП", - отметил он. "В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников", - резюмирует эксперт.
https://ria.ru/20250810/moshennichestvo-2034386501.html
https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034500576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

Т-Банк: количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД, в последнее время резко возросло, сообщил РИА Новости руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов.
Ранее в августе МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
МВД рассказало о мошенниках под видом преподавателей
Вчера, 03:05
По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности.
"В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД", - рассказал Романов.
Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. "Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке", - сказал представитель банка.
Он добавил, что переход по ссылки якобы для "оплаты" может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам.
Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале "Госуслуги" или в приложении банков. "Самое важное правило - проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП", - отметил он.
"В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников", - резюмирует эксперт.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Раскрыта схема мошенников с фейковыми чат-ботами "Почты России"
06:17
 
ОбществоГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала