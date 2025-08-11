Раскрыта схема мошенников с фейковыми чат-ботами "Почты России"

Рейтинг@Mail.ru
06:17 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034500576.html
2025-08-11T06:17:00+03:00
2025-08-11T06:17:00+03:00
технологии
украина
россия
почта россии
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мошенники стали создавать чат-боты, якобы имеющие отношение к "Почте России" в Telegram и рассылать из них уведомления с предложением отследить посылку или заказное письмо - пользователь попадает в мини-приложение, имитирующее форму входа на "Госуслуги", рассказал РИА Новости директор по продукту Staffcop направления информационной безопасности "Контур.Эгида" Даниил Бориславский. "Сценарий атаки начинается с получения уведомления якобы от "Почты России", чаще всего — через чат-бота Telegram. Пользователю предлагается отследить посылку или подтвердить получение заказного письма, после чего он попадает в фишинговый Telegram mini-app, имитирующий форму входа через "Госуслуги", - сказал Бориславский. Эксперты нашли как минимум семь действующих ботов "сервисов доставки", якобы связанных с "Почтой России". После того, как пользователь заполняет данные, злоумышленники получают доступ к аккаунту гражданина на госпортале. Через несколько часов жертва получает письмо с информацией о входе в систему с украинского IP-адреса, там же ему предлагают экстренно связаться с "горячей линией" якобы для предотвращения возможных мошеннических действий. Если пользователь позвонит по номеру, он запустит целую цепочку действий. Сначала его переключат якобы на "сотрудника Центробанка", ему сообщат о выписанной доверенности на имя гражданина Украины, числящегося в списке экстремистов и начнут угрожать уголовной ответственностью. У жертвы будут требовать молчания и отказа от обращения в полицию "во избежание вмешательства мошенников", рассказал эксперт. Такая схема построена на высокой эмоциональной вовлеченности и блокировке критического мышления - жертва будет игнорировать сообщения близких из-за опасения уголовного преследования. Мошенники, получив доступ к "Госуслугам", смогут оформить доверенности, регистрировать юридические действия, получать доступ к банковским данным, полисам ОМС, водительским правам и другим чувствительным сервисам, предостерег Бориславский. "В схеме нет традиционного "назовите код из смс", зато есть большое психологическое давление, поддельные документы, имитация входа через "Госуслуги", переключения между "операторами", и главное - страх, подкрепленный ссылками на реальный УК РФ. Это качественный, пугающий фишинг нового поколения. Для бизнеса и пользователей это тревожный сигнал, о котором мы предупреждали заранее: атаки становятся все более точечными и психологически изощренными", - прокомментировал Бориславский. Эксперты компании рекомендуют не сообщать никому коды из смс, даже если звонок выглядит официальным, а также проверять все выданные доверенности в личном кабинете, а также не отключена ли двухфакторная аутентификация на "Госуслугах". Также стоит убедиться, работают ли оповещения о входе и действиях.
украина
россия
технологии, украина, россия, почта россии, telegram
Технологии, Украина, Россия, Почта России, Telegram
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мошенники стали создавать чат-боты, якобы имеющие отношение к "Почте России" в Telegram и рассылать из них уведомления с предложением отследить посылку или заказное письмо - пользователь попадает в мини-приложение, имитирующее форму входа на "Госуслуги", рассказал РИА Новости директор по продукту Staffcop направления информационной безопасности "Контур.Эгида" Даниил Бориславский.
"Сценарий атаки начинается с получения уведомления якобы от "Почты России", чаще всего — через чат-бота Telegram. Пользователю предлагается отследить посылку или подтвердить получение заказного письма, после чего он попадает в фишинговый Telegram mini-app, имитирующий форму входа через "Госуслуги", - сказал Бориславский.
Эксперты нашли как минимум семь действующих ботов "сервисов доставки", якобы связанных с "Почтой России".
После того, как пользователь заполняет данные, злоумышленники получают доступ к аккаунту гражданина на госпортале. Через несколько часов жертва получает письмо с информацией о входе в систему с украинского IP-адреса, там же ему предлагают экстренно связаться с "горячей линией" якобы для предотвращения возможных мошеннических действий.
Если пользователь позвонит по номеру, он запустит целую цепочку действий. Сначала его переключат якобы на "сотрудника Центробанка", ему сообщат о выписанной доверенности на имя гражданина Украины, числящегося в списке экстремистов и начнут угрожать уголовной ответственностью. У жертвы будут требовать молчания и отказа от обращения в полицию "во избежание вмешательства мошенников", рассказал эксперт.
Такая схема построена на высокой эмоциональной вовлеченности и блокировке критического мышления - жертва будет игнорировать сообщения близких из-за опасения уголовного преследования.
Мошенники, получив доступ к "Госуслугам", смогут оформить доверенности, регистрировать юридические действия, получать доступ к банковским данным, полисам ОМС, водительским правам и другим чувствительным сервисам, предостерег Бориславский.
"В схеме нет традиционного "назовите код из смс", зато есть большое психологическое давление, поддельные документы, имитация входа через "Госуслуги", переключения между "операторами", и главное - страх, подкрепленный ссылками на реальный УК РФ. Это качественный, пугающий фишинг нового поколения. Для бизнеса и пользователей это тревожный сигнал, о котором мы предупреждали заранее: атаки становятся все более точечными и психологически изощренными", - прокомментировал Бориславский.
Эксперты компании рекомендуют не сообщать никому коды из смс, даже если звонок выглядит официальным, а также проверять все выданные доверенности в личном кабинете, а также не отключена ли двухфакторная аутентификация на "Госуслугах". Также стоит убедиться, работают ли оповещения о входе и действиях.
