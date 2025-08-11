https://ria.ru/20250811/moshenniki-2034495334.html

Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн

Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мошенники начали рассылать коды от якобы личных кабинетов на сайтах платформ, выдающих займы онлайн, чтобы получить личный доступ к данным россиян, выяснило РИА Новости. Представляясь сотрудниками надзорных ведомств, они уведомляют "жертву" о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма. В это же время во время разговора приходят смс-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этого мошенники предлагают помочь и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в "Госулуги".

