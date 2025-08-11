Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн
04:14 11.08.2025
Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мошенники начали рассылать коды от якобы личных кабинетов на сайтах платформ, выдающих займы онлайн, чтобы получить личный доступ к данным россиян, выяснило РИА Новости. Представляясь сотрудниками надзорных ведомств, они уведомляют "жертву" о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма. В это же время во время разговора приходят смс-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этого мошенники предлагают помочь и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в "Госулуги".
технологии, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мошенники начали рассылать коды от якобы личных кабинетов на сайтах платформ, выдающих займы онлайн, чтобы получить личный доступ к данным россиян, выяснило РИА Новости.
Представляясь сотрудниками надзорных ведомств, они уведомляют "жертву" о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма.
В это же время во время разговора приходят смс-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этого мошенники предлагают помочь и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в "Госулуги".
