Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 11.08.2025 (обновлено: 18:15 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/morja-2034632154.html
Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев
Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025
Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев
Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:04:00+03:00
2025-08-11T18:15:00+03:00
россия
николай патрушев
евросоюз
в мире
экономика
балтийский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775337840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb7bf2e1cfc2f9b60f1f409a2084832.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада", — сказал он в интервью "Российской газете". Речь идет прежде всего о блокировании транспортировки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья.В конце июля помощник президента докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал Патрушев. Он предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).
https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775337840_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_604247c370a8fd9875520828e60bb6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев, евросоюз, в мире, экономика, балтийский флот вмф россии
Россия, Николай Патрушев, Евросоюз, В мире, Экономика, Балтийский флот ВМФ России
Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев

Патрушев: Запад сосредоточился на блокаде морских перевозок российских грузов

© РИА Новости / Доминик БутенРоссийское судно-сухогруз Baltic Leader
Российское судно-сухогруз Baltic Leader - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Российское судно-сухогруз Baltic Leader. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада", — сказал он в интервью "Российской газете".
Речь идет прежде всего о блокировании транспортировки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья.
В конце июля помощник президента докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал Патрушев. Он предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.
На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев
18 мая, 08:06
 
РоссияНиколай ПатрушевЕвросоюзВ миреЭкономикаБалтийский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала