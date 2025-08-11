Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев
Патрушев: Запад сосредоточился на блокаде морских перевозок российских грузов
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада", — сказал он в интервью "Российской газете".
Речь идет прежде всего о блокировании транспортировки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья.
В конце июля помощник президента докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал Патрушев. Он предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.
На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).