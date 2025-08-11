https://ria.ru/20250811/morja-2034632154.html

Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев

Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025

Запад хочет превратить моря в антироссийскую арену, заявил Патрушев

Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:04:00+03:00

2025-08-11T17:04:00+03:00

2025-08-11T18:15:00+03:00

россия

николай патрушев

евросоюз

в мире

экономика

балтийский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775337840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb7bf2e1cfc2f9b60f1f409a2084832.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада", — сказал он в интервью "Российской газете". Речь идет прежде всего о блокировании транспортировки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья.В конце июля помощник президента докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал Патрушев. Он предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).

https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николай патрушев, евросоюз, в мире, экономика, балтийский флот вмф россии