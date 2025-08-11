https://ria.ru/20250811/moldova-2034512146.html

Молдова на перепутье

Молдова на перепутье - РИА Новости, 11.08.2025

Молдова на перепутье

В Молдавии 28 сентября предстоят парламентские выборы. Ситуацию в стране в преддверии голосования проанализировал секретарь Совета безопасности России Сергей...

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T17:01:00+03:00

молдавия

россия

евгения гуцул

нато

всемирный банк

евросоюз

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg

В Молдавии 28 сентября предстоят парламентские выборы. Ситуацию в стране в преддверии голосования проанализировал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье для РИА Новости.Главным событием в Молдове, которое на ближайшие четыре года определит геополитический вектор развития страны, станут назначенные на 28 сентября парламентские выборы. От их итогов во многом будет зависеть, сохранит ли прозападный режим во главе с действующим президентом власть, или же к руководству придут политические силы, ориентированные на национальные интересы.Подводя итоги четырехлетнего нахождения во власти правящей партии "Действие и солидарность", необходимо констатировать, что объективным результатом ее деятельности стало углубление раскола общества на сторонников евро-атлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности.Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный — почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным.Руководство страны, провозгласив курс на евроинтеграцию, сулит простым гражданам европейский уровень жизни. Однако в действительности экономика страны находится в затяжном кризисе. Об этом свидетельствуют сухие цифры официальных отчетов. По данным Национального бюро статистики Молдовы, объемы валового промышленного производства в стране в 2024 году сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023-м — на 3,6%.Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны в 2024 году достигло 5,51 миллиарда долларов США, что на 19,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт товаров в прошлом году снизился на 12,2%, до 3,56 миллиарда долларов, импорт вырос на 4,5%, до 9,07 миллиарда долларов. В 2025 году ситуация только усугубилась. На перспективу международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, также дают пессимистичные оценки.Избежать социально-экономического коллапса и сохранить иллюзию относительной стабильности кишиневскому режиму удается только за счет внешних кредитов, предоставляемых по линии европейских финансовых структур. Однако экономическая помощь фактически "проедается", используется властями для устранения негативных последствий собственных управленческих провалов и предотвращения протестов населения. По оценкам экспертов, до 77% заемных средств идут на текущие расходы: на выплату зарплат, пенсий и денежных компенсаций населению — и меньше четверти остается на капитальные инвестиции.За четыре года нахождения у власти правительства "желтых" внешний государственный долг вырос более чем вдвое и по состоянию на 30 июня 2025 года составил рекордные 4,67 миллиарда долларов США. В текущем году внешние заимствования превысили выплаты по ранее взятым кредитам. Расплачиваться за такую политику придется будущим поколениям молдаван.Симптоматично, что стремительный рост внешних заимствований начался именно с момента консолидации власти в руках правительства ПДС. В июне 2025 года Кишинев привлек максимальную сумму внешних займов — 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза больше, чем за все предыдущие пять месяцев. Аналогичная сумма была привлечена в июле прошлого года, непосредственно перед президентскими выборами.Экономический кризис, вызванный политикой правительства, спровоцировал сокращение рынка труда и последующее падение уровня жизни, в связи с чем граждане вынуждены покидать республику в поисках заработка. Из-за этого катастрофическая ситуация сложилась в демографической сфере. По данным Национального бюро статистики Молдовы, на 1 января 2021 года население страны составляло около 2,627 миллиона человек, а по итогам последней переписи — уже 2,409 миллиона. По сути, за четырехлетний период нахождения во власти ПДС страна лишилась каждого десятого гражданина!Евроинтеграционный курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах республики, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС. Это вряд ли можно назвать даже санкционированным государством вмешательством во внутренние дела — скорее речь идет о тотальном внешнем управлении.Последствия не заставили себя ждать. Исполняя указания зарубежных "хозяев", власти страны в 2025 году узаконили схему отъема земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах. Это ускорит разрушение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров.В июле 2025 года одобрена продажа стратегически значимого порта Джурджулешты румынской государственной компании "Администрация морских портов Констанцы". Налицо передача под контроль иностранного государства единственного логистического объекта, обеспечивающего доступ к международным водным путям, что резко ограничивает суверенитет страны.Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок. Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания посольства США. За символическую сумму в 2,5 миллиона евро на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул.В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику, прежде всего на реальный сектор.От сворачивания торговли с Россией страдают производители сельскохозяйственной продукции и оставшаяся без снабжения энергоносителями по адекватным ценам промышленность страны. Молдавские перевозчики остались без разрешения на въезд и доставку в Россию плодоовощной продукции. При этом найти полноценную альтернативу среди зарубежных, прежде всего европейских, поставщиков и покупателей так и не удалось.Отказ правительства "желтых" от поставок природного газа напрямую от "Газпрома" (хотя из Европы в республику поступает все тот же российский газ) сложно назвать иначе, чем выстрелом себе в ногу. В результате Молдова вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет ежегодно теряет свыше одного миллиарда евро.Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня — уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%.Пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию в целях формирования общественного мнения в пользу отказа от нейтралитета и присоединения страны к альянсу якобы в целях укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики.На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность. Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности. Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в два-шесть раз только за последние десять лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим.Отдельно следует упомянуть информационную сферу. При помощи европейских спецслужб и на деньги западных спонсоров власти развернули масштабную зачистку информационного поля под предлогом противодействия "российской пропаганде" и "распространению антиевропейских и антиправительственных нарративов". Ярким примером является созданный в 2023 году Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией "Патриот", предназначенный на деле для борьбы с политической оппозицией. Европейская обсерватория цифровых медиа открыла в Кишиневе региональный центр по борьбе с дезинформацией, которому предписано "осуществлять мониторинг избирательного процесса". Совместно с Западом прорабатываются практические меры по отслеживанию цифровых платформ в режиме реального времени для проведения скоординированных информационных операций.Кроме того, намечено значительно увеличить объемы грантов для молдавских НПО, занимающихся так называемой борьбой с дезинформацией, а также укрепить потенциал спецслужб Молдовы для отслеживания денежных потоков, якобы используемых для финансирования "российских информационных операций".Служба информации и безопасности Молдовы после начала специальной военной операции на Украине приостановила лицензии ведущих русскоязычных и оппозиционных телеканалов, а также заблокировала более 50 сайтов российских СМИ под предлогом того, что они якобы распространяли ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность страны в условиях чрезвычайного положения.В целом в действиях молдавских властей четко прослеживаются признаки автократии. Репрессии, аресты, запреты и уголовные дела против оппозиции давно стали нормой: очередным вопиющим примером стал суровый приговор лидеру Гагаузии Евгении Гуцул по надуманному обвинению. Задействуется административный ресурс, включая механизмы запрещения неугодных партий и блоков, при этом активно изучается опыт Румынии и Франции. Наращивается информационно-психологическое воздействие на население ряда регионов, которые запугиваются властями отказом в финансировании в случае низких результатов голосования за партию "Действие и солидарность".Провальные итоги экономической деятельности, коррупция и политические репрессии со стороны властей подорвали доверие к ним избирателей. Поэтому, несмотря на массовую "промывку мозгов" населения, уверенности в победе на выборах у правящей партии нет. Посулы обеспечить высокие стандарты жизни в стране уже не впечатляют большинство молдаван.По оценкам экспертов, даже с помощью административного ресурса и нечистоплотных методов ведения избирательной кампании, в том числе использованных на предыдущих парламентских и президентских выборах, ПДС не сможет получить большинство в заксобрании. Для формирования парламентского большинства ей необходимо будет выстраивать коалиции, а также привлекать, в том числе запугиванием и подкупом, независимых депутатов.Есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. На выборах президента 2024 года за рубежом (исключая Россию) проголосовало около 320 тысяч человек. Для них было открыто более 230 участков. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, открыли только два участка и выдали лишь десять тысяч бюллетеней. ЦИК Молдовы уже сообщил, что число избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборах останется прежним.Впрочем, даже такой комплекс действий молдавских властей не гарантирует им победы. Поэтому не исключены и экстремальные варианты — от прямой подтасовки результатов до дестабилизации обстановки по украинскому, "майданному" сценарию.Россия примет любой выбор молдавского народа. Но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация по методике никарагуанского диктатора Сомосы, которому приписывают фразу "Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет". Удастся "желтым" реализовать свой сценарий или же граждане Молдовы примут решение в пользу экономического роста, нейтралитета и мирного развития своего независимого государства, покажет сентябрьское голосование.

молдавия

россия

сша

2025

