Санду пытается не допустить к власти здравые силы, заявили в Госдуме
Аршинова заявила, что Санду и ПДС пытаются не допустить к власти здравые силы
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задача президента Молдавии Майи Санду и правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС) заключается в том, чтобы не допустить к власти "здравые силы", способные развернуть республику в сторону союза с Россией и ЕАЭС, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Министерство юстиции Молдавии сообщило в понедельник, что обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий. По данным ЦИК и Службы информации и безопасности, 6 июля 2025 года лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором, где он объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года. ЦИК Молдавии настаивает, что прямое участие бывшего лидера признанной в стране неконституционной партии "Шор" в формировании и продвижении избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещённой политической силы.
«
"Вот и нашлась причина заявлений официальных властей Молдовы о "руке Кремля" и "российской информационной атаке" на выборы - чтобы распустить реально оппозиционные партии и запретить блок "Победа". Задача Санду и партии PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) - не допустить к власти здравые силы, способные развернуть Молдову в союз с Россией и ЕАЭС", - сказала Аршинова.
По ее мнению, чем больше Санду с правящей партией пытаются "подпереть свой трон", тем меньше у них шансов победить на предстоящих парламентских выборах.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.