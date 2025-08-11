https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034676081.html

Санду пытается не допустить к власти здравые силы, заявили в Госдуме

Санду пытается не допустить к власти здравые силы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.08.2025

Санду пытается не допустить к власти здравые силы, заявили в Госдуме

Задача президента Молдавии Майи Санду и правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС) заключается в том, чтобы не допустить к власти "здравые силы",... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T20:40:00+03:00

2025-08-11T20:40:00+03:00

2025-08-11T20:40:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

илан шор

евгения гуцул

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задача президента Молдавии Майи Санду и правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС) заключается в том, чтобы не допустить к власти "здравые силы", способные развернуть республику в сторону союза с Россией и ЕАЭС, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Министерство юстиции Молдавии сообщило в понедельник, что обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий. По данным ЦИК и Службы информации и безопасности, 6 июля 2025 года лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором, где он объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года. ЦИК Молдавии настаивает, что прямое участие бывшего лидера признанной в стране неконституционной партии "Шор" в формировании и продвижении избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещённой политической силы. "Вот и нашлась причина заявлений официальных властей Молдовы о "руке Кремля" и "российской информационной атаке" на выборы - чтобы распустить реально оппозиционные партии и запретить блок "Победа". Задача Санду и партии PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) - не допустить к власти здравые силы, способные развернуть Молдову в союз с Россией и ЕАЭС", - сказала Аршинова. По ее мнению, чем больше Санду с правящей партией пытаются "подпереть свой трон", тем меньше у них шансов победить на предстоящих парламентских выборах. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250811/pamfilova-2034652809.html

https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034636569.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, илан шор, евгения гуцул, евразийский экономический союз, госдума рф, sputnik молдова