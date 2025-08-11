Рейтинг@Mail.ru
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"
17:16 11.08.2025 (обновлено: 18:10 11.08.2025)
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа" - РИА Новости, 11.08.2025
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"
Министерство юстиции Молдавии намерено добиться роспуска четырех партий, входящих в оппозиционный блок "Победа", следует из заявления на сайте ведомства. РИА Новости, 11.08.2025
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено добиться роспуска четырех партий, входящих в оппозиционный блок "Победа", следует из заявления на сайте ведомства."Сегодня, 11 августа, Министерство юстиции подало в Центральную апелляционную палату ходатайство о вызове в суд партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Министерство юстиции просит признать эти четыре политические партии правопреемниками партии "Шор" и распустить их", — говорится в сообщении.Шестого июля лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, который координировал лидер блока "Победа" Илан Шор. Там он заявил, что объединение примет самостоятельное участие в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.ЦИК Молдавии настаивает, что причастность бывшего лидера партии "Шор" к формированию и продвижению избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещенной политсилы."Четыре партии активизировались сразу после признания партии "Шор" неконституционной, захватив ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям и т. д.", — утверждает молдавский Минюст.В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Новости
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"

Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы распустить партии блока "Победа"

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено добиться роспуска четырех партий, входящих в оппозиционный блок "Победа", следует из заявления на сайте ведомства.
"Сегодня, 11 августа, Министерство юстиции подало в Центральную апелляционную палату ходатайство о вызове в суд партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Министерство юстиции просит признать эти четыре политические партии правопреемниками партии "Шор" и распустить их", — говорится в сообщении.
Шестого июля лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, который координировал лидер блока "Победа" Илан Шор. Там он заявил, что объединение примет самостоятельное участие в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.
ЦИК Молдавии настаивает, что причастность бывшего лидера партии "Шор" к формированию и продвижению избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещенной политсилы.
"Четыре партии активизировались сразу после признания партии "Шор" неконституционной, захватив ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям и т. д.", — утверждает молдавский Минюст.
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
В миреМолдавияКишиневSputnik МолдоваЕвропейский судВозрождениеИлан ШорЕвгения ГуцулМоскваБлок "Победа"Россия
 
 
