Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено добиться роспуска четырех партий, входящих в оппозиционный блок "Победа", следует из заявления на сайте ведомства.
"Сегодня, 11 августа, Министерство юстиции подало в Центральную апелляционную палату ходатайство о вызове в суд партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Министерство юстиции просит признать эти четыре политические партии правопреемниками партии "Шор" и распустить их", — говорится в сообщении.
Шестого июля лидеры четырех партий приняли участие в съезде в Москве, который координировал лидер блока "Победа" Илан Шор. Там он заявил, что объединение примет самостоятельное участие в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.
ЦИК Молдавии настаивает, что причастность бывшего лидера партии "Шор" к формированию и продвижению избирательного блока представляет собой замаскированное продолжение деятельности запрещенной политсилы.
"Четыре партии активизировались сразу после признания партии "Шор" неконституционной, захватив ее структуры, ресурсы и кадры, тем самым обеспечив передачу политической инфраструктуры новым формированиям и т. д.", — утверждает молдавский Минюст.
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
