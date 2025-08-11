Патриотический блок подал в ЦИК Молдавии список кандидатов в депутаты
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Патриотический избирательный блок подал в ЦИК Молдавии список кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах, сообщил лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
«
"Совет Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" утвердил список кандидатов в депутаты парламента Республики Молдова для участия в парламентских выборах 28 сентября этого года. Сегодня этот список и необходимые документы были переданы в Центральную избирательную комиссию для регистрации", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.