Молдавским коммунистам запретили рекламную деятельность перед выборами

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Суд в Кишиневе за полтора месяца до парламентских выборов запретил оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) осуществлять рекламную деятельность в предвыборный период сроком на три месяца, сообщает в понедельник пресс-служба политформирования. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Суд сектора Буюканы (районный суд в Кишиневе - ред.) вынес решение о том, что Партия коммунистов не имеет права осуществлять рекламную деятельность в избирательный период сроком на 3 месяца. Своеобразным "бонусом" стало наложение штрафа в размере 12 тысяч леев (720 долларов - ред.). Интересно, что прокуратура как сторона "обвинения" требовала всего лишь вдвое меньшего штрафа, без намеков на ограничения в осуществлении избирательной кампании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компартии.В партии отметили, что иск в суд был подан после того, как в октябре 2024 года партия коммунистов Молдавии призывала избирателей голосовать "против" на еврореферендуме. Основанием для обвинения стало то, что члены партии якобы раздавали листовки, что было расценено как незаконная агитация. "Это утверждение резко диссонирует с тем фактом, что в материалах дела фигурирует протокол об изъятии тиража листовок, которые в момент выемки находились в запечатанных пачках. Но у суда даже не возникло вопроса, как можно раздавать листовки, не просто находившиеся в запечатанном состоянии, но еще и изъятые полицией?" – заявили в партии. Коммунисты обратили внимание на то, что судебная тяжба длилась с начала октября прошлого года и закончилась перед парламентскими выборами, которые намечены на 28 сентября. "Рассмотрение дела, не стоящего выеденного яйца, длилось долгие месяцы и завершилось абсурдным приговором буквально накануне регистрации оппозиционного блока, в который входит и ПКРМ. Ни один здравомыслящий человек не назовет это случайностью. Выводы просты: агонизирующая власть предпринимает нечеловеческие усилия, чтобы не допустить формирования блока, способного вышвырнуть этих мошенников на свалку новейшей молдавской истории", - подчеркнули в сообщении. В компартии добавили, что вердикт районного суда Кишинева будет оспорен. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

