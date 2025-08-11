https://ria.ru/20250811/mo-2034666330.html
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T19:22:00+03:00
2025-08-11T19:22:00+03:00
2025-08-11T19:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
су-34
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.Российское ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2"."В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Бредли", а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250811/kompleks-2034634270.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250fea050949e381af83005f53c726c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область, су-34, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Су-34, В мире
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
МО: ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области