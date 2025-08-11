Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 11.08.2025 (обновлено: 19:32 11.08.2025)
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика,... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.Российское ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2"."В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Бредли", а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ", - уточнили в МО РФ.
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области

МО: ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
Российское ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2".
"В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Бредли", а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Российские бойцы уничтожили роботизированный комплекс ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
 
