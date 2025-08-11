https://ria.ru/20250811/mo-2034666330.html

ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области

ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025

ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области

Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T19:22:00+03:00

2025-08-11T19:22:00+03:00

2025-08-11T19:32:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

су-34

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие совместным ударом авиабомбами и "Геранями" уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.Российское ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2"."В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Бредли", а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250811/kompleks-2034634270.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, сумская область, су-34, в мире