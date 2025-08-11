https://ria.ru/20250811/mizulina-2034564664.html
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности - РИА Новости, 11.08.2025
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности
Многие школьники, их родители хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе уроков "Разговоры о важном", рассказала глава "Лиги безопасного... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:53:00+03:00
2025-08-11T12:53:00+03:00
2025-08-11T12:53:00+03:00
пермь
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981580918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b138fe64d44d796236f2ee0fa069fb66.jpg
ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Многие школьники, их родители хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе уроков "Разговоры о важном", рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Мизулина днем в понедельник в Перми участвует во встрече со школьниками, учащимися колледжей, студентами в "Доме молодежи". Во время беседы ее спросили, не планирует ли она стать лектором в ходе записи уроков "Разговоры о важном". "Пока такого предложения не было от организаторов, который делают этот цикл уроков ("Разговоры о важном" - ред.). Судя по письмам, достаточно обсуждаемая тема... Многие (в том числе родители школьников - ред.) хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе "Разговоров о важном". Многие хотят больше тем, связанных с травлей", - сказала Мизулина. Она отметила, что в некоторых случаях уроки из этого цикла выглядят скучными, педагоги ограничиваются включением презентации. Поэтому учителям нужно помогать, обучать их, как проводить "Разговоры о важном" в том формате, который школьникам был бы интересен.
https://ria.ru/20250809/volodin-2034327763.html
https://ria.ru/20250811/rossiya-2034562772.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981580918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80ff9ce1369cf0ae44c6a487042fff5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, россия, общество
Пермь, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Россия, Общество
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности
Мизулина: школьникам нужны темы о финграмотности в рамках "Разговоров о важном"