Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности

Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности

2025-08-11T12:53:00+03:00

ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Многие школьники, их родители хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе уроков "Разговоры о важном", рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Мизулина днем в понедельник в Перми участвует во встрече со школьниками, учащимися колледжей, студентами в "Доме молодежи". Во время беседы ее спросили, не планирует ли она стать лектором в ходе записи уроков "Разговоры о важном". "Пока такого предложения не было от организаторов, который делают этот цикл уроков ("Разговоры о важном" - ред.). Судя по письмам, достаточно обсуждаемая тема... Многие (в том числе родители школьников - ред.) хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе "Разговоров о важном". Многие хотят больше тем, связанных с травлей", - сказала Мизулина. Она отметила, что в некоторых случаях уроки из этого цикла выглядят скучными, педагоги ограничиваются включением презентации. Поэтому учителям нужно помогать, обучать их, как проводить "Разговоры о важном" в том формате, который школьникам был бы интересен.

