Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности

12:53 11.08.2025
пермь
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
россия
общество
ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Многие школьники, их родители хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе уроков "Разговоры о важном", рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Мизулина днем в понедельник в Перми участвует во встрече со школьниками, учащимися колледжей, студентами в "Доме молодежи". Во время беседы ее спросили, не планирует ли она стать лектором в ходе записи уроков "Разговоры о важном". "Пока такого предложения не было от организаторов, который делают этот цикл уроков ("Разговоры о важном" - ред.). Судя по письмам, достаточно обсуждаемая тема... Многие (в том числе родители школьников - ред.) хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе "Разговоров о важном". Многие хотят больше тем, связанных с травлей", - сказала Мизулина. Она отметила, что в некоторых случаях уроки из этого цикла выглядят скучными, педагоги ограничиваются включением презентации. Поэтому учителям нужно помогать, обучать их, как проводить "Разговоры о важном" в том формате, который школьникам был бы интересен.
пермь, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, россия, общество
Пермь, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Россия, Общество
Екатерина Мизулина. Архивное фото
ПермьЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаРоссияОбщество
 
 
