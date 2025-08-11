Сторонники Гуцул проводят митинг у СИЗО в Кишиневе
Митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул проходит у здания СИЗО в Кишиневе
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, ставший уже ежедневным, проходит у здания СИЗО №13 Кишинева, где она содержится, передает корреспондент РИА Новости.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. Ранее в понедельник они вышли к зданию минюста Молдавии с плакатами "Свободу Гуцул", "Давление — это не справедливость" и "Требуем справедливости для Евгении Гуцул и Светланы Попан". Другая часть сторонников проводит митинг у здания 13-го СИЗО в столице Молдавии. Участники скандируют "Евгения, Светлана, мы с тобой!". Они пришли с плакатами "Молдова – не тюрьма!", "День за днем наша поддержка крепнет!", "Мы будем здесь, пока не освободят наших коллег!".
"Решение суда по Евгении Гуцул и ее арест незаконны. Нет отдельного мандата на арест Евгении Гуцул, и государственные органы, пенитенциарное учреждение не имели никакого законного права "принимать" Евгению Гуцул. И сегодня адвокаты оспаривают это беззаконие. Мы знаем, что уголовные дела в адрес политзаключенных шиты белыми нитками. Это сделано для того, чтобы запугать оппозицию и, чтобы последующие четыре года продолжать уничтожать нашу страну", - заявил перед собравшимися у здания СИЗО депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
