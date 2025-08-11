https://ria.ru/20250811/mironov-2034656307.html

Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов

Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов - РИА Новости, 11.08.2025

Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал правительство РФ не идти "на поводу" у операторов "большой четверки" и не запрещать звонки РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал правительство РФ не идти "на поводу" у операторов "большой четверки" и не запрещать звонки через мессенджеры. Ранее в СМИ появилась информация, что на совещаниях в Минцифры РФ операторы "большой четверки" предложили запретить звонки через WhatsApp и Telegram. По их мнению, это снизит уровень телефонного мошенничества и увеличит прибыли самих операторов. "Не сомневаюсь, что именно прибыль – ключевой мотив, из-за которого операторы хотят вернуть граждан в прошлый век. Сотовые компании теряют на отказе от голосовых звонков и СМС, но при этом они исправно увеличивают тарифы, включая плату за мобильный интернет. Я призываю правительство не идти на поводу у сотовых монополистов", - сказал Миронов РИА Новости. Парламентарий также считает, что Федеральной антимономольной службе давно следует проверить "большую четверку" на признаки картеля и, в целом, "ограничить их аппетиты". Кроме того, Миронов добавил, что операторам стоит усилить собственную борьбу с мошенничеством. "Данные прошлого года показывают, что большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов. Вместо того, чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит ликвидировать свои провалы в борьбе с мошенниками. Закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. Причем, для абонентов эти услуги должны быть бесплатны", - заключил он.

