https://ria.ru/20250811/mironov-2034656307.html
Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов
Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов - РИА Новости, 11.08.2025
Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал правительство РФ не идти "на поводу" у операторов "большой четверки" и не запрещать звонки РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T18:32:00+03:00
2025-08-11T18:32:00+03:00
2025-08-11T18:32:00+03:00
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал правительство РФ не идти "на поводу" у операторов "большой четверки" и не запрещать звонки через мессенджеры. Ранее в СМИ появилась информация, что на совещаниях в Минцифры РФ операторы "большой четверки" предложили запретить звонки через WhatsApp и Telegram. По их мнению, это снизит уровень телефонного мошенничества и увеличит прибыли самих операторов. "Не сомневаюсь, что именно прибыль – ключевой мотив, из-за которого операторы хотят вернуть граждан в прошлый век. Сотовые компании теряют на отказе от голосовых звонков и СМС, но при этом они исправно увеличивают тарифы, включая плату за мобильный интернет. Я призываю правительство не идти на поводу у сотовых монополистов", - сказал Миронов РИА Новости. Парламентарий также считает, что Федеральной антимономольной службе давно следует проверить "большую четверку" на признаки картеля и, в целом, "ограничить их аппетиты". Кроме того, Миронов добавил, что операторам стоит усилить собственную борьбу с мошенничеством. "Данные прошлого года показывают, что большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов. Вместо того, чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит ликвидировать свои провалы в борьбе с мошенниками. Закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. Причем, для абонентов эти услуги должны быть бесплатны", - заключил он.
https://ria.ru/20250811/zvonki-2034630968.html
https://ria.ru/20250806/yurist-2033592622.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10de2ca2ec0d71d5bf41fa766b716c29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов
Миронов призвал не идти на поводу у сотовых монополистов
Миронов призвал правительство не идти на поводу у операторов большой четверки
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал правительство РФ не идти "на поводу" у операторов "большой четверки" и не запрещать звонки через мессенджеры.
Ранее в СМИ появилась информация, что на совещаниях в Минцифры РФ операторы "большой четверки" предложили запретить звонки через WhatsApp и Telegram. По их мнению, это снизит уровень телефонного мошенничества и увеличит прибыли самих операторов.
«
"Не сомневаюсь, что именно прибыль – ключевой мотив, из-за которого операторы хотят вернуть граждан в прошлый век. Сотовые компании теряют на отказе от голосовых звонков и СМС, но при этом они исправно увеличивают тарифы, включая плату за мобильный интернет. Я призываю правительство не идти на поводу у сотовых монополистов", - сказал Миронов РИА Новости.
Парламентарий также считает, что Федеральной антимономольной службе давно следует проверить "большую четверку" на признаки картеля и, в целом, "ограничить их аппетиты".
Кроме того, Миронов
добавил, что операторам стоит усилить собственную борьбу с мошенничеством.
"Данные прошлого года показывают, что большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов. Вместо того, чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит ликвидировать свои провалы в борьбе с мошенниками. Закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. Причем, для абонентов эти услуги должны быть бесплатны", - заключил он.