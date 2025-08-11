Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.08.2025 (обновлено: 12:14 11.08.2025)
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 11.08.2025
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"

Минобороны: ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
