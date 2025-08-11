https://ria.ru/20250811/minoborony-2034554774.html

ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

