ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия "Запада"
2025-08-11T12:10:00+03:00
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
