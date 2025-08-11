Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали условие для участия Мерца в мирном диалоге по Украине
01:03 11.08.2025 (обновлено: 06:27 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/merts-2034486749.html
В Германии назвали условие для участия Мерца в мирном диалоге по Украине
2025-08-11T01:03:00+03:00
2025-08-11T06:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_db45d794e7989ee0fefe7258fdb7e4cc.jpg
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование проходит без ее прямого участия, так как канцлер Фридрих Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью телеканалу ZDF сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Я, к примеру, ожидал бы от федерального канцлера Мерца — который, между прочим, уже полгода находится в должности — что он наконец установит контакт с Владимиром Путиным, хотя бы поговорит с ним по телефону и попробует найти решение таким дипломатическим средством", — сказал он. Германии для участия в мирном диалоге необходима была не воинственная риторика в стиле министра обороны Бориса Писториуса, а активное и деятельное участие, считает Крупалла. "Мы жалуемся, что нам не дают права голоса. Ну а почему, собственно? Да потому, что мы и сами не хотим активно вовлекаться", — ответил политик на недавние заявления Мерца о том, что Германия и Европа должны участвовать в диалоге об окончании конфликта на Украине. Крупалла подчеркнул, что необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться", но альтернативой которым будет продолжение войны. К таким компромиссам он отнес территориальные потери для Украины. "Хотим ли мы, как того желают некоторые, сражаться до тех пор, пока Россия не будет повержена? Думаем ли мы всерьез, что сможем повергнуть самую крупную ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая к тому же не является нашей?" — добавил он. Политик отметил, что сам лично не считает Россию врагом, в отличие от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который заявлял, что Москва всегда будет оставаться "врагом" Берлина. Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/vens-2034495913.html
В Германии назвали условие для участия Мерца в мирном диалоге по Украине

Лидер АдГ Крупалла: для участия в диалоге Мерц должен был связаться с Путиным

© AP Photo / Leon NealФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Leon Neal
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование проходит без ее прямого участия, так как канцлер Фридрих Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью телеканалу ZDF сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Я, к примеру, ожидал бы от федерального канцлера Мерца — который, между прочим, уже полгода находится в должности — что он наконец установит контакт с Владимиром Путиным, хотя бы поговорит с ним по телефону и попробует найти решение таким дипломатическим средством", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Мерц надеется на прорыв по украинскому вопросу в переговорах на Аляске
Вчера, 17:35
Германии для участия в мирном диалоге необходима была не воинственная риторика в стиле министра обороны Бориса Писториуса, а активное и деятельное участие, считает Крупалла.
"Мы жалуемся, что нам не дают права голоса. Ну а почему, собственно? Да потому, что мы и сами не хотим активно вовлекаться", — ответил политик на недавние заявления Мерца о том, что Германия и Европа должны участвовать в диалоге об окончании конфликта на Украине.
Крупалла подчеркнул, что необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться", но альтернативой которым будет продолжение войны. К таким компромиссам он отнес территориальные потери для Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
7 августа, 14:28
"Хотим ли мы, как того желают некоторые, сражаться до тех пор, пока Россия не будет повержена? Думаем ли мы всерьез, что сможем повергнуть самую крупную ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая к тому же не является нашей?" — добавил он.
Политик отметил, что сам лично не считает Россию врагом, в отличие от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который заявлял, что Москва всегда будет оставаться "врагом" Берлина.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта
04:36
 
В миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ПутинТино КрупаллаВладимир Зеленский
 
 
