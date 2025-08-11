В Иркутской области выявили более восьми тысяч "серых" майнеров
"Иркутскэнергосбыт": в регионе выявили более восьми тысяч серых майнеров
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров существенно больше, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте".
"По оценке "Иркутскэнергосбыта", на территории области действует более 8000 нелегальных точек майнинга. Наибольшее их количество зафиксировано в Иркутске (около 1500 точек) и Иркутском районе (1700 точек). В "красную зону" также входят Ангарск и Шелехов. Стоит отметить, что цифры эти примерные, а реальное число "серых" майнеров существенно больше", - сказали в компании.
В организации также добавили, что дополнительным показателем масштабов теневого майнинга в регионе является повышенный спрос на "шумобоксы" (специальные кожухи для снижения шума от майнингового оборудования ("асиков"). Предложения о продаже "шумобоксов" доступны в социальных сетях и на маркетплейсах.
"Серые" майнеры используют "шумобоксы" при размещении оборудования в жилых домах, квартирах и гаражах, чтобы не привлекать внимания соседей и избежать жалоб. Некоторые конструкции изготавливаются кустарным способом, из фанеры и минваты, что не только не обеспечивает должную звукоизоляцию, но и увеличивает риск возгораний, указывают в "Иркутскэнергосбыте".
Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.