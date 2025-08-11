https://ria.ru/20250811/mayning-2034503141.html

В Иркутской области выявили более восьми тысяч "серых" майнеров

В Иркутской области выявили более восьми тысяч "серых" майнеров

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров существенно больше, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте". "По оценке "Иркутскэнергосбыта", на территории области действует более 8000 нелегальных точек майнинга. Наибольшее их количество зафиксировано в Иркутске (около 1500 точек) и Иркутском районе (1700 точек). В "красную зону" также входят Ангарск и Шелехов. Стоит отметить, что цифры эти примерные, а реальное число "серых" майнеров существенно больше", - сказали в компании. В организации также добавили, что дополнительным показателем масштабов теневого майнинга в регионе является повышенный спрос на "шумобоксы" (специальные кожухи для снижения шума от майнингового оборудования ("асиков"). Предложения о продаже "шумобоксов" доступны в социальных сетях и на маркетплейсах. "Серые" майнеры используют "шумобоксы" при размещении оборудования в жилых домах, квартирах и гаражах, чтобы не привлекать внимания соседей и избежать жалоб. Некоторые конструкции изготавливаются кустарным способом, из фанеры и минваты, что не только не обеспечивает должную звукоизоляцию, но и увеличивает риск возгораний, указывают в "Иркутскэнергосбыте". Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.

