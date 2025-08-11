Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска объяснил, зачем западные СМИ создают проблемы для России - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/maska-2034507283.html
Отец Илона Маска объяснил, зачем западные СМИ создают проблемы для России
Отец Илона Маска объяснил, зачем западные СМИ создают проблемы для России - РИА Новости, 11.08.2025
Отец Илона Маска объяснил, зачем западные СМИ создают проблемы для России
СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:04:00+03:00
2025-08-11T08:04:00+03:00
в мире
россия
эррол маск
илон маск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск. "СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение", - сказал Эррол Маск Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эррол маск, илон маск, владимир путин
В мире, Россия, Эррол Маск, Илон Маск, Владимир Путин
Отец Илона Маска объяснил, зачем западные СМИ создают проблемы для России

Эррол Маск: СМИ на Западе стремятся усложнить положение РФ, боясь конкуренции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.
«
"СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение", - сказал Эррол Маск
Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран.
Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине
6 мая, 13:46
 
В миреРоссияЭррол МаскИлон МаскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала