ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск. "СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение", - сказал Эррол Маск Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
