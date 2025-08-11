https://ria.ru/20250811/mask-2034491896.html
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе - РИА Новости, 11.08.2025
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал РИА Новости, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление ложному РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:04:00+03:00
2025-08-11T03:04:00+03:00
2025-08-11T03:04:00+03:00
россия
москва
илон маск
эррол маск
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал РИА Новости, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление ложному восприятию России на Западе. "Я встретился с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым - ред.), и я сказал ему: "Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России", - сказал Маск-старший. Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050", где и встретился с главой МИД РФ. Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
https://ria.ru/20250810/diplomatiya-2034392399.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, илон маск, эррол маск, сергей лавров
Россия, Москва, Илон Маск, Эррол Маск, Сергей Лавров
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе
Эррол Маск: сложившееся неверное восприятие людей о России является безумием