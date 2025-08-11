Рейтинг@Mail.ru
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе
03:04 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/mask-2034491896.html
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал РИА Новости, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление ложному восприятию России на Западе. "Я встретился с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым - ред.), и я сказал ему: "Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России", - сказал Маск-старший. Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050", где и встретился с главой МИД РФ. Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
россия, москва, илон маск, эррол маск, сергей лавров
Россия, Москва, Илон Маск, Эррол Маск, Сергей Лавров
Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе

Эррол Маск: сложившееся неверное восприятие людей о России является безумием

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭррол Маск
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Эррол Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал РИА Новости, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление ложному восприятию России на Западе.
"Я встретился с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым - ред.), и я сказал ему: "Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России", - сказал Маск-старший.
Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050", где и встретился с главой МИД РФ. Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
Россия Москва Илон Маск Эррол Маск Сергей Лавров
 
 
