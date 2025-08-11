https://ria.ru/20250811/mask-2034491896.html

Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе

Отец Маска рассказал, как был удивлен ложным восприятием России на Западе

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал РИА Новости, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление ложному восприятию России на Западе. "Я встретился с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым - ред.), и я сказал ему: "Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России", - сказал Маск-старший. Отец Маска посещал Москву в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050", где и встретился с главой МИД РФ. Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.

