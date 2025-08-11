ВС России освободили Луначарское в ДНР
ВС РФ освободили Луначарское в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение армии противника в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск и Гродовка в ДНР, а также у Новопавловки и Филии в Днепропетровской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
- до 410 военных;
- пять боевых бронированных машин;
- 11 автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- станция РЭБ.
