https://ria.ru/20250811/lunacharskoe-2034554657.html

ВС России освободили Луначарское в ДНР

ВС России освободили Луначарское в ДНР - РИА Новости, 11.08.2025

ВС России освободили Луначарское в ДНР

Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:08:00+03:00

2025-08-11T12:08:00+03:00

2025-08-11T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы "Центра" взяли под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение армии противника в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск и Гродовка в ДНР, а также у Новопавловки и Филии в Днепропетровской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины